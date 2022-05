Concert de Harpe – Ysa Logonna-Daoulas, 19 juillet 2022, Logonna-Daoulas.

Concert de Harpe – Ysa Eglise Saint Monna 20 route de ruliver Logonna-Daoulas

2022-07-19 20:30:00 – 2022-07-19 21:30:00 Eglise Saint Monna 20 route de ruliver

Logonna-Daoulas Finistère

Ysa propose son répertoire de musique celtique et folk depuis une vingtaine d’années dans les églises et chapelles de Bretagne.

Elle jouera des morceaux issus de ses deux albums distribués par Coop Breizh “couleurs du temps” “liviou an amzer” 2011 et “la femme à deux visages” “maouez an divzremm” 2016.

Elle chante en anglais, français et breton des textes de sa composition et des poèmes d’Anjela Duval entre autre. Sa voix chaleureuse vous emporte dans un monde imaginaire où votre esprit peut vagabonder librement.

Les traditionnels irlandais, écossais sont réinterprétés par Ysa qui apporte une touche personnelle en utilisant sa harpe électro acoustique et sa pédale de boucles.

Venez découvrir cette artiste locale qui aura plaisir à partager son univers ancré dans la terre finistérienne !

dernière mise à jour : 2022-05-10 par