Concert de harpe Trévron, 14 août 2021, Trévron.

Concert de harpe 2021-08-14 – 2021-08-14

Concert d’Aurore Bréger

Samedi 14 août 2021 à 20h, Eglise de Trévron (22).

Concert en participation libre. Pas de passe sanitaire, port du masque obligatoire. La jauge est limitée à 50 personnes, merci de réserver auprès de la Maison de la Harpe au 02 96 87 36 69 ou contact@maisondelaharpe.org

Aurore Bréger est une harpiste et compositrice bretonne. Elle vit en Bretagne et enseigne la harpe celtique au sein de deux écoles de musique, à Redon et Loudéac.

Si Aurore puise son inspiration aux sources des répertoires traditionnels, sa musique n’en est pas moins créative, empreinte d’une couleur particulière et ses compositions sont le reflet de son énergie et de sa sensibilité.

Ce concert en solo est pour elle l’occasion de s’approcher au plus près de sa musique intérieure, une musique toujours nourrie des influences de contrées lointaines, mais également plus personnelle. Elle vous convie à partager une balade hors du temps et des frontières, dans un monde où il fait bon vagabonder et rêver.

