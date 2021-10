Saint-Pierre-d'Entremont Saint-Pierre-d'Entremont Saint-Pierre-d'Entremont, Savoie Concert de harpe Saint-Pierre-d’Entremont Saint-Pierre-d'Entremont Catégories d’évènement: Saint-Pierre-d'Entremont

Savoie

Concert de harpe Saint-Pierre-d’Entremont, 15 octobre 2021, Saint-Pierre-d'Entremont. Concert de harpe 2021-10-15 20:00:00 – 2021-10-15 Place René Cassin Eglise

Saint-Pierre-d’Entremont Savoie Saint-Pierre-d’Entremont Dans le cadre de la Journée Internationale de la Harpe Celtique, Fearghal McCartan et Tamsin Dearnley vous proposent un concert pour vous faire découvrir la harpe et ses styles musicaux variés (celtique, classique, traditionnel, blues et jazz). dernière mise à jour : 2021-10-02 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Pierre-d'Entremont, Savoie Autres Lieu Saint-Pierre-d'Entremont Adresse Place René Cassin Eglise Ville Saint-Pierre-d'Entremont lieuville 45.41737#5.85576