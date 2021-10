Paris Église Sainte-Marie des Batignolles Paris Concert de Harpe Église Sainte-Marie des Batignolles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert de Harpe Église Sainte-Marie des Batignolles, 24 octobre 2021, Paris. Concert de Harpe

Église Sainte-Marie des Batignolles, le dimanche 24 octobre à 16:00

– Lauréate d’une trentaine de concours internationaux – Se produit très jeune en soliste avec les grands orchestres Serbes – Donne des concerts à New York, Moscou, Londres, Genève … Programme d’ Œuvres d’Hier Manuel de Falla : La vida breve (extrait) & Danse espagnole n°1 André Caplet : Deux divertissements Franz Liszt : Trois études de concert Et d’Aujourd’hui André-François Marescotti : Mouvement Jean-Michel Damase : Sicilienne Sergiu Natra : Ode to the Harp

Participation libre aux frais

par la jeune Virtuose Nadja Dornik née à Belgrade en Serbie Église Sainte-Marie des Batignolles 77 place du docteur Félix Lobligeois, 75017 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-24T16:00:00 2021-10-24T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Sainte-Marie des Batignolles Adresse 77 place du docteur Félix Lobligeois, 75017 Paris Ville Paris lieuville Église Sainte-Marie des Batignolles Paris