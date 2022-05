Concert de harpe celtique – Nolwenn Arzel

Concert de harpe celtique – Nolwenn Arzel, 17 août 2022, . Concert de harpe celtique – Nolwenn Arzel

2022-08-17 – 2022-08-17 Nolwenn Arzel est la nouvelle étoile de la Harpe Celtique en Bretagne.

Sa musique et ses textes sont pleins de sensibilité, de poésie et surtout d’engagement. Nolwenn Arzel est la nouvelle étoile de la Harpe Celtique en Bretagne.

Sa musique et ses textes sont pleins de sensibilité, de poésie et surtout d’engagement. dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville