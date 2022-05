Concert de harpe Celtique Kerlouan Kerlouan Catégories d’évènement: Finistère

Kerlouan

Concert de harpe Celtique Kerlouan, 22 juillet 2022, Kerlouan.

2022-07-22 20:30:00 – 2022-07-22 22:00:00

Kerlouan Finistère Yvon Le Quellec est un harpiste (harpeur), chanteur et conteur ayant ses racines dans les côtes d’Armor.

Il chante en quatre ou cinq langues , essentiellement en breton, durant ses concerts

Son activité de concertiste est très diversifiée, avec différents partenaires ; il est également compositeur publié (éditions Clavel music) .

Il a enregistré de nombreux cd ( 10 sont publiés chez RDM vidéos),

Kerlouan

