Concert de harpe avec Aurore Bréger Carentoir, 6 août 2022, Carentoir.

Concert de harpe avec Aurore Bréger Carentoir

2022-08-06 – 2022-08-06

Carentoir Morbihan

Aurore Bréger est une harpiste et compositrice bretonne. Elle vit en Bretagne et enseigne

la harpe celtique au sein de deux écoles de musique, à Redon et Loudéac.

Son parcours de musicienne l’a amenée à se produire régulièrement en France ou à

l’étranger (tournées au Brésil, USA, Mexique, Australie…etc), en solo et en formation :trio

de harpes Fileuses de Nuit, Quartet Alain Pennec, duo avec le flûtiste Erwan Hamon…

Elle a également participé à plusieurs CD et recueils de partitions, fruits de son approche

singulière de la musique traditionnelle ainsi que de son intérêt pour la pédagogie de

l’instrument.

Si Aurore puise son inspiration aux sources des répertoires traditionnels, sa musique n’en

est pas moins créative, empreinte d’une couleur particulière et ses compositions sont le

reflet de son énergie et de sa sensibilité.

Ce concert en solo est pour elle l’occasion de s’approcher au plus près de sa musique

intérieure, une musique toujours nourrie des influences de contrées lointaines, mais

également plus personnelle.

Elle vous convie à partager une balade hors du temps et des frontières, dans un monde

où il fait bon vagabonder et rêver

Rendez-vous à l’église Saint-François-de-Salles de Quelneuc le 6 août à 20h.

Tarifs : 5.50€, 4.50€ (8-16 ans), Gratuit (-8 ans).

Réduit : (groupes au-delà de 20 personnes, enfants de 8 à 16 ans, familles nombreuses, étudiants, demandeurs d’emploi), CNAS.

Aurore Bréger est une harpiste et compositrice bretonne. Elle vit en Bretagne et enseigne

la harpe celtique au sein de deux écoles de musique, à Redon et Loudéac.

Son parcours de musicienne l’a amenée à se produire régulièrement en France ou à

l’étranger (tournées au Brésil, USA, Mexique, Australie…etc), en solo et en formation :trio

de harpes Fileuses de Nuit, Quartet Alain Pennec, duo avec le flûtiste Erwan Hamon…

Elle a également participé à plusieurs CD et recueils de partitions, fruits de son approche

singulière de la musique traditionnelle ainsi que de son intérêt pour la pédagogie de

l’instrument.

Si Aurore puise son inspiration aux sources des répertoires traditionnels, sa musique n’en

est pas moins créative, empreinte d’une couleur particulière et ses compositions sont le

reflet de son énergie et de sa sensibilité.

Ce concert en solo est pour elle l’occasion de s’approcher au plus près de sa musique

intérieure, une musique toujours nourrie des influences de contrées lointaines, mais

également plus personnelle.

Elle vous convie à partager une balade hors du temps et des frontières, dans un monde

où il fait bon vagabonder et rêver

Rendez-vous à l’église Saint-François-de-Salles de Quelneuc le 6 août à 20h.

Tarifs : 5.50€, 4.50€ (8-16 ans), Gratuit (-8 ans).

Réduit : (groupes au-delà de 20 personnes, enfants de 8 à 16 ans, familles nombreuses, étudiants, demandeurs d’emploi), CNAS.

Carentoir

dernière mise à jour : 2022-03-31 par