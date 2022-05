Concert de harpe Abbaye de Saint-Savin, 14 mai 2022 20:00, Saint-Savin.

Nuit des musées Concert de harpe Abbaye de Saint-Savin Samedi 14 mai, 20h00 Gratuit

Soirée gratuite dédiée à la Nuit Européenne des Musées.

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, l’Abbaye de Saint-Savin inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, vous propose un programme nocturne inédit !

Le site abbatial sera ouvert en libre accès et gratuitement* pour des visites en autonomie de l’abbaye.

21h-22h: concert de harpe par Agnès Peytour, harpiste internationale

Soirée gratuite (visite libre + concert).

*Possibilité de louer une tablette numérique au tarif de 5€/personne

Site du Patrimoine mondial de l’Unesco, l’église de Saint-Savin est connue pour ses remarquables peintures murales de l’époque romane.

Parking sur place

https://www.abbaye-saint-savin.fr

On-site parking Free Saturday 14 May, 20:00

A UNESCO World Heritage Site, the church of Saint-Savin is known for its remarkable Romanesque murals. hearing impairment

En el marco de la Noche Europea de los Museos, la Abadía de Saint-Savin inscrita en el Patrimonio Mundial de la Unesco, ¡le propone un programa nocturno inédito!

El sitio abacial estará abierto en libre acceso y gratuitamente* para visitas autónomas a la abadía.

21h-22h: concierto de arpa por Agnes Peytour, arpista internacional

Noche gratuita (visita libre + concierto).

*Posibilidad de alquilar una tableta digital por 5€/persona

Gratis Sábado 14 mayo, 20:00

Place de la Libération 86310 SAINT-SAVIN 86310 Saint-Savin Nouvelle-Aquitaine