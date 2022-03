CONCERT DE GUITARES ROMANTIQUES – DUO ODÉLIA Bar-le-Duc, 2 avril 2022, Bar-le-Duc.

CONCERT DE GUITARES ROMANTIQUES – DUO ODÉLIA Bar-le-Duc

2022-04-02 17:00:00 17:00:00 – 2022-04-02 18:30:00 18:30:00

Bar-le-Duc Meuse Bar-le-Duc

Marie Sans et Alice Letort aux guitares romantiques

« De Vienne à Paris »

Découvrez la sonorité délicate et chaleureuse des guitares romantiques dans un programme qui met en lumière la musique du XIXème siècle, période à laquelle la guitare était très en vogue dans les salons à Paris et à Vienne. Tantôt légères, tantôt rêveuses, pétillantes, théâtrales, ces oeuvres se mêlent à celles de clavecinistes parisiens du siècle précédent. Les transcriptions pour deux guitares du Duo Odelia apportent des couleurs nouvelles au répertoire pour clavier.

Fondé en 2018, le Duo Odelia est né de la rencontre de Marie Sans et Alice Letort lors de leurs études à la Hochschule für Musik de Bâle (Suisse). Toutes deux alors élèves de Pablo Márquez (guitare classique) et Peter Croton (guitare romantique), elles décident de former un duo de guitares romantiques et font découvrir en concert la finesse de ces instruments du XIXème siècle.

Elles ont plaisir à faire résonner aujourd’hui deux guitares fabriquées vers 1825 par François Roudhloff, luthier de l’école de Mirecourt.

+33 3 29 79 01 31

odelia

Bar-le-Duc

dernière mise à jour : 2022-03-07 par