2021-11-14 15:00:00 – 2021-11-14 16:00:00

Concert de guitares
Montaut, 14 novembre 2021, 15:00:00 – 16:00:00
Montaut 64800

Le duo Palissandre vous convie à un concert de guitares de musiques Franco-Espagnoles, au programme Rameau6Debussy/Albeniz-De Falla.

