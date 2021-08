Genève Autre lieu Genève Concert de guitare: “The gisft of following the way alone” Michael Toye Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Concert de guitare: “The gisft of following the way alone” ———————————————————- Michael Toye ———— ### Samedi 2 octobre à 19h00 Michael Toye, est assurément un artiste hors-normes, inclassable. Originaire d’Écosse et d’Irlande ce musicien polyvalent maitrise un large éventail de genres musicaux et entrelace avec sensibilité et finesse influences de blues, rythmes et mélodies africains, celtiques, ibériques dans une improvisation libre et flexible… Son habilité inventive trouve toute son ampleur sur une guitare exclusivement conçue par le luthier Steve Klein. Voyage musical passionnant, étonnant, haut en couleurs et aux saveurs d’ailleurs composé en temps de confinement… Places limitées, participation 30 CHF pp. Information et réservation: 022 548 37 33 / [info@espace-diamono.ch](mailto:info@espace-diamono.ch) Centre Culturel Espace Diamono 4b rue des Moraines 1227 Carouge

