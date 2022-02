CONCERT DE GUITARE Saint-Étienne-lès-Remiremont Saint-Étienne-lès-Remiremont Catégories d’évènement: Saint-Étienne-lès-Remiremont

Vosges

CONCERT DE GUITARE Saint-Étienne-lès-Remiremont, 25 mars 2022, Saint-Étienne-lès-Remiremont. CONCERT DE GUITARE Espace Pont des Fées SMA 30 route de Xennois Saint-Étienne-lès-Remiremont

2022-03-25 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-25 Espace Pont des Fées SMA 30 route de Xennois

Saint-Étienne-lès-Remiremont Vosges Saint-Étienne-lès-Remiremont Flowers of Invention, trio de guitares avec Benjamin CAHEN, Louis VILLE et Jean-Nicolas MATHIEU. +33 3 29 26 18 00 https://www.ville-st-etienne-remiremont.fr/ Mairie

Espace Pont des Fées SMA 30 route de Xennois Saint-Étienne-lès-Remiremont

dernière mise à jour : 2022-02-15 par OT REMIREMONT

Détails Catégories d’évènement: Saint-Étienne-lès-Remiremont, Vosges Autres Lieu Saint-Étienne-lès-Remiremont Adresse Espace Pont des Fées SMA 30 route de Xennois Ville Saint-Étienne-lès-Remiremont lieuville Espace Pont des Fées SMA 30 route de Xennois Saint-Étienne-lès-Remiremont Departement Vosges

Saint-Étienne-lès-Remiremont Saint-Étienne-lès-Remiremont Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne-les-remiremont/

CONCERT DE GUITARE Saint-Étienne-lès-Remiremont 2022-03-25 was last modified: by CONCERT DE GUITARE Saint-Étienne-lès-Remiremont Saint-Étienne-lès-Remiremont 25 mars 2022 Saint-Étienne-lès-Remiremont Vosges

Saint-Étienne-lès-Remiremont Vosges