2022-10-23 – 2022-10-23

Jura EUR 0 12 Partez pour un merveilleux voyage à travers les émotions intenses, puissantes ou délicates des plus grands compositeurs (PIAZZOLLA, TARREGA, BARRIOS, VILLA-LOBOS, ALBENIZ, ZEQUINHA ABREU, PENA…)

Billetterie sur place : 12€

Tarif réduit (-26 ans, demandeur d’emploi) : 6€

Billetterie sur place : 12€

Tarif réduit (-26 ans, demandeur d'emploi) : 6€

Gratuit -11ans https://robinmaxime.fr/

