2023-04-15 – 2023-04-15

Pyrenees-Atlantiques Dans le cadre de la 6ème édition du Festival International de guitare en Béarn, les étudiants du Pôle sup de Bordeaux-Aquitaine se produiront à la salle Jean Monnet.

Le programme arrive bientôt. +33 6 80 31 83 41 Les Musicales de Lahontan FIGB

