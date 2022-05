Concert de guitare de Pierre Bensusan Thouars, 4 juin 2022, Thouars.

Concert de guitare de Pierre Bensusan Au conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo Thouars

2022-06-04 20:30:00 – 2022-06-04 22:00:00 Au conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo

Thouars Deux-Sèvres

13 EUR Élu, Grand Prix aux USA Independant Music Awards en 2014 pour son triple album Encore, Pierre Bensusan est un compositeur, guitariste, chanteur qui fait partie des rares musiciens français d’aujourd’hui qui jouissent d’une renommée planétaire. Si musique du monde signifie la rencontre ou la fusion des musiques traditionnelles, savantes, populaires et actuelles, alors il en est l’un des interprètes les plus éloquents de notre temps. À cette source puissante qui irrigue sa musique, il apporte aussi un ravissement singulier qui est sa signature propre, fluide, élégante et tendre. Il a su imposer sa musique, inspirée par toutes les musiques, sans se préoccuper des modes. Il se révèle aussi un chanteur étonnant qui partage avec le guitariste le goût du risque et de l’improvisation. Une technique vertigineuse et transparente à découvrir sans plus attendre !

Le prestigieux guitariste Pierre Bensusan se produira sur la scène du Conservatoire pour nous interpréter, entre autres, son nouvel album Azwan sorti en mars 2020. Il vous embarquera et vous magnétisera grâce à son univers musical atypique et son jeu de guitare époustouflant.

+33 5 49 66 17 65

