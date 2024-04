Concert de guitare classique dans les jardins du parc historique du pavillon d’Artois Pavillon d’Artois Vaux-sur-Seine, samedi 1 juin 2024.

Concert de guitare classique dans les jardins du parc historique du pavillon d’Artois Concert de guitare classique ​ par Thierry Mercier Samedi 1 juin, 20h00 Pavillon d’Artois Donation libre, 15 € conseillé

Thierry MERCIER a récemment été invité à jouer à la Biennale de Venise, pour jouer un Concerto lors de la soirée d’ouverture. Il possède un répertoire d’une grande étendue, de la musique populaire de nombreux pays (Amérique latine), des œuvres pour luth et vihuela de la Renaissance et du baroque, jusqu’aux œuvres nouvelles les plus audacieuses qu’il créé régulièrement. Son programme débutera par quelques pièces pour luth de la Renaissance, puis sera consacré à la musique sud-américaine

Pavillon d’Artois 187 bis rue du général de Gaulle 78740 Vaux-Sur-Seine Vaux-sur-Seine 78740 Yvelines Île-de-France +33687481065 [{« type »: « phone », « value »: « 0687481065 »}, {« type »: « email », « value »: « Musiqueaupavillondartois@gmail.com »}] Le Pavillon d’Artois à Vaux sur Seine date du 17ème siècle, Hyacinthe Rigaud, peintre de Louis XIV, y habite de 1700 à 1715, puis le Comte d’Artois futur Charles X y commande de magnifiques embellissements dans le style néo palladien et la transformation du jardin à la française en parc à l’anglaise avec une exceptionnelle grotte rocaille attribuée au paysagiste de Marie-Antoinette, Richard Mique. Tout concourt à faire de ce lieu un décor d’une peinture de Watteau, entre rêve et jeu, fantaisie et fête, au bord de la Seine sur plus de 3ha. Gare de Vaux sur Seine sur la ligne J à 45mn de la gare St Lazare puis 5mn à pied de la gare de Vaux sur Seine. Parking possible dans la rue du capitaine Caron le long du mur de clôture, quelques places de parking dans la cour d’honneur pour les personnes à mobilité réduite seulement.

©Pierre Fournel