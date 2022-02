Concert de guitare classique – Blagovest Georgiev, “un voyage à travers les siècles” Val Buëch-Méouge Val Buëch-Méouge Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Val Buëch-Méouge Hautes-Alpes Val Buëch-Méouge Un voyage dans les époques musicales à travers la guitare de Blagovest Georgiev. J. S. Bach, M. Giuliani, J. Malats, J.K. Mertz, F. Tarrega, H. VIlla-Lobos, F. Sor, I. Albéniz, N. Coste, A. Barrios Mangoré. Ribiers Eglise Val Buëch-Méouge

