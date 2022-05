Concert de guitare classique Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Concert de guitare classique Bergerac, 22 mai 2022, Bergerac. Concert de guitare classique Temple protestant Place du Docteur Cayla Bergerac

2022-05-22 – 2022-05-22 Temple protestant Place du Docteur Cayla

Bergerac Dordogne Concert de Guitare Classique, Bergerac.

Un concert de guitare où vous pourrez entendre des musiques espagnoles, indiennes, américaines, brésiliennes… Un programme riche en couleurs proposé par Pierre Colombo et Jérémy Duran, professeurs au Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne.

L’entrée est libre. Concert de Guitare Classique, Bergerac.

Temple protestant Place du Docteur Cayla Bergerac

