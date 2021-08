Chauvigny Le clou Chauvigny, Vienne Concert de guitare classique avec Danilo Cabaluz Le clou Chauvigny Catégories d’évènement: Chauvigny

Concert de guitare classique avec Danilo Cabaluz Le clou, 19 septembre 2021, Chauvigny. Concert de guitare classique avec Danilo Cabaluz

Le clou, le dimanche 19 septembre à 16:00

### Concert dans un tiers-lieu en devenir. Avec différents groupes et en tant que soliste, le guitariste Danilo Cabaluz s’est produit dans les salles de concert les plus importantes du Chili et d’autres pays tels que la Colombie, l’Équateur, l’Argentine, le Brésil, les États-Unis, le Pays-Bas, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. Il a actuellement une importante activité de concertiste au Chili et en Europe. Au Clou, il sera accompagné au chant par sa soeur Fernanda.

Gratuit. Sur inscription. Participation libre. Buvette sur place.

Concert dans un tiers-lieu en devenir. Le clou 4 rue Saint-Pierre, 86300 Chauvigny Chauvigny Vienne

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

