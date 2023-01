Concert de Guillaume Perret Biscarrosse, 30 avril 2023, Biscarrosse .

Concert de Guillaume Perret

Salle l'Arcanson Rue du Lieutenant de Vaisseau Paris Biscarrosse Landes

2023-04-30 20:30:00 – 2023-04-30 22:00:00

Salle l’Arcanson Rue du Lieutenant de Vaisseau Paris

Biscarrosse

Landes

15 15 EUR La bombe est lancée. Après Electric Epic, une introspection solo et un voyage dans l’espace, Guillaume Perret nous revient plus téméraire que jamais, décidé à répandre le maximum de vibrations positives autour de lui, armé de son Electric Sax et de ses loopers.

Avec son nouveau leitmotiv SIMPLIFY, il embarque le batteur Tao Erhlich pour un projet ultra festif, toujours surprenant et créatif.

Master class le week-end avec Guillaume Perret en partenariat avec CS Musique et l’EMB de Biscarrosse.

+33 5 58 09 52 75 Centre culturel l’Arcanson

Emmanuelle NEMOZ ©anatholie

