CONCERT DE GRUMPY O’SHEEP Charmes, 5 mars 2022, Charmes.

CONCERT DE GRUMPY O’SHEEP Charmes

2022-03-05 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-05 23:00:00 23:00:00

Charmes Vosges Charmes

Grumpy O Sheep est un duo bien barré, formé en 2017.

Originaire de la région de Belfort, ce duo hors normes ( Lu : Violon/Chant et Boss : Guitare/chant/whistle/stomp ) mélange avec énergie et talent les couleurs des mélodies irlandaises empreintes de tourbe, de whisky et de bière et les rythmiques endiablées de la guitare espagnole le tout dans une interprétation résolument rock .

Ils commencent à tourner dans toute la France en 2019 et ont finalisé la même année leur premier album studio ” east of Talisker ”

En 2020 et 2021, malgré le covid, ils partent en tournée en République Tchèque, en Allemagne, au Luxembourg, Belgique et bien sûr en France et réussiront à cumuler ainsi plus de 120 dates.

Réservations à la Maison du Livre et de la Culture : 09.64.43.05.78, bmlc.charmes@gmail.com

Pass vaccinal demandé

+33 9 64 43 05 78 https://ville-charmes.fr/fr/

grumpy o’sheep

Charmes

dernière mise à jour : 2022-02-18 par