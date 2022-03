Concert de GROUNDATION Alençon, 24 septembre 2022, Alençon.

Concert de GROUNDATION Alençon

2022-09-24 20:30:00 20:30:00 – 2022-09-24

Alençon Orne Alençon

Formé en 1998, GROUNDATION compte parmi les légendes du reggae mondial.

Le groupe mythique de reggae jazz californien s’est reformé autour de son leader Harrison Stafford, qui sélectionne la crème des musiciens issus comme lui de la prestigieuse Sonoma State University. Au son originel reggae toujours empreint de jazz, cette nouvelle génération insuffle son talent, éblouissant techniquement, et sa créativité, assurant la relève haut la main.

Fruit de ce nouveau projet, l’album « The Next Generation » est sorti en 2018. Chacun des nouveaux musiciens apporte ses influences et teinte subtilement l’album de notes funk, latino et africaines. Le groove est dingue et Harrison Stafford toujours aussi puissant et spirituel. Après l’album live sorti en 2020, un nouvel album studio est prévu en 2022.

Le groupe livre des concerts entre improvisation et maîtrise totale, communion sonore de haute voltige qui propulse GROUNDATION vers de nouvelles sphères.

Formé en 1998, GROUNDATION compte parmi les légendes du reggae mondial.

Le groupe mythique de reggae jazz californien s’est reformé autour de son leader Harrison Stafford, qui sélectionne la crème des musiciens issus comme lui de la prestigieuse…

infos@laluciole.org +33 2 33 32 83 33 https://www.laluciole.org/

Formé en 1998, GROUNDATION compte parmi les légendes du reggae mondial.

Le groupe mythique de reggae jazz californien s’est reformé autour de son leader Harrison Stafford, qui sélectionne la crème des musiciens issus comme lui de la prestigieuse Sonoma State University. Au son originel reggae toujours empreint de jazz, cette nouvelle génération insuffle son talent, éblouissant techniquement, et sa créativité, assurant la relève haut la main.

Fruit de ce nouveau projet, l’album « The Next Generation » est sorti en 2018. Chacun des nouveaux musiciens apporte ses influences et teinte subtilement l’album de notes funk, latino et africaines. Le groove est dingue et Harrison Stafford toujours aussi puissant et spirituel. Après l’album live sorti en 2020, un nouvel album studio est prévu en 2022.

Le groupe livre des concerts entre improvisation et maîtrise totale, communion sonore de haute voltige qui propulse GROUNDATION vers de nouvelles sphères.

Alençon

dernière mise à jour : 2022-03-17 par LA LUCIOLE