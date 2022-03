Concert de “Grimr” Lons, 1 avril 2022, Lons.

Concert de “Grimr” Espace james Chambaud 1 allée des arts Lons

2022-04-01 – 2022-04-01 Espace james Chambaud 1 allée des arts

Lons Pyrénées-Atlantiques Lons

15 15 EUR Spectacle familial à partir de 11 ans. Durée : 1h20

1783. L’Islande, accablée par la misère, subit le joug du Danemark. Et le sort de Grimr, devenu orphelin, est plus cruel encore dans ce pays où règne le prestige du lignage, le culte de la loi et la superstition. Doté d’une force impressionnante, Grimr se sait capable de rivaliser avec les plus grands héros… Sur des paysages d’une beauté sauvage et magné-tique, l’Ensemble Drift transcende, par sa musique, les planches féroces de Jeremy Moreau projetées sur grand écran

+33 5 59 72 01 53

james chambaud

Espace james Chambaud 1 allée des arts Lons

