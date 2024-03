Concert de Gric de Prat Église Saint-Laurent Saint-Hilaire-du-Bois, samedi 23 mars 2024.

Concert de Gric de Prat Église Saint-Laurent Saint-Hilaire-du-Bois Gironde

Le comité des fêtes vous invite au premier rendez-vous d’une série de trois soirées concerts dans l’église de Saint-Hilaire-du-Bois intitulée Les musiciens oubliés des pays d’oc. La compagnie Gric de Prat vous propose un voyage historique et musical à travers une causerie-concert en duo. « En cette fin du XVIIIe siècle, loin de la cour et du centralisme parisien, les provinces s’autonomisent et prennent en main leur propre création artistique. La langue d’oc, interdite de vie publique depuis le XVIe siècle, redécouvre doucement son droit d’exister. Musiciens et poètes se tournent alors vers la culture populaire et s’en inspirent dans des œuvres originales parfois imitées dans l’Europe entière. Mais la conquête de Paris, indispensable à la postérité, restera vaine… ». Avant le concert, La Cucina, pizzeria ambulante, vous régalera avec des pizzas cuites au four à bois napolitain. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 21:00:00

fin : 2024-03-23 23:00:00

Église Saint-Laurent 1 Lieu-dit À l’Église

Saint-Hilaire-du-Bois 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert de Gric de Prat Saint-Hilaire-du-Bois a été mis à jour le 2024-03-02 par OT de l’Entre-deux-Mers