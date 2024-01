Concert de Gospel Temple d’Orléans Orléans, samedi 17 février 2024.

Concert de Gospel Concert de Gospel avec le chœur Art of Voice, au profit de l’Entraide Protestante Samedi 17 février, 19h30 Temple d’Orléans Tarif plein: 12 € Tarif réduit (demandeurs d’emploi, étudiants et moins de 18 ans): 8€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T19:30:00+01:00 – 2024-02-17T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-17T19:30:00+01:00 – 2024-02-17T21:00:00+01:00

Le chœur gospel Art Of Voice commence ses premières répétitions au mois d’Octobre 2006, composé de chanteuses et de chanteurs de tous les âges et de tous les horizons musicaux. Philippe Imbert, chef de chœur passionné de chant polyphonique a cappella, fonde le groupe avec une équipe d’une quinzaine de chanteurs qui s’étoffe rapidement au fil des saisons.

Ce sont maintenant plus d’une trentaine de choristes qui se réunissent toutes les semaines. Leur objectif est à la fois de se faire plaisir et de construire un répertoire actuel et varié, qui permet au groupe de partager sa passion devant un public de plus en plus averti et demandeur. Au terme de sa cinquième saison, c’est Thomas Fruchart, soliste dans le chœur depuis sa création, qui reprend naturellement sa direction.

L’Entraide Protestante est l’association loi 1901 dont s’est dotée l’Église Protestante unie d’Orléans pour vivre sa dimension diaconale le soutien aux plus démunis, conformément au message de Jésus-Christ. L’Entraide Protestante d’Orléans s’adresse à tous sans distinction. Elle accueille et accompagne des personnes en difficulté de toutes origines dans le respect des convictions de chacun. Aujourd’hui, l’activité principale de l’Entraide Protestante consiste à distribuer des colis d’aide alimentaire, grâce au soutien de la Banque Alimentaire du Loiret dont elle est partenaire. Signataire de la charte de la solidarité initiée par la mairie d’Orléans, l’Entraide Protestante entretient des liens de coopération avec d’autres associations orléanaises.

Soirée proposée par l’Entraide protestante

Temple d’Orléans 2 Rue du Cloître Saint-Pierre Empont, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Gospel Voix Entraide