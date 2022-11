Concert de Gospel Sassenay Sassenay Catégories d’évènement: Sane-et-Loire

Sassenay

Concert de Gospel Sassenay, 17 décembre 2022, Sassenay. Concert de Gospel

Eglise de Sassenay PLACE FERNAND THEULOT Sassenay Sane-et-Loire PLACE FERNAND THEULOT Eglise de Sassenay

2022-12-17 – 2022-12-17

PLACE FERNAND THEULOT Eglise de Sassenay

Sassenay

Sane-et-Loire Sassenay 13 EUR Réservation:

-sassenay@wanadoo.fr

-Tél 03 85 98 90 70

-sur place 1H avant le début du concert

(en fonction des places disponibles)

Tarifs des places :

13€= tarif normal

6€= jeunes de moins de 16 ans

gratuit= enfants de moins de 8 ans sassenay@wanadoo.fr +33 3 85 98 90 70 PLACE FERNAND THEULOT Eglise de Sassenay Sassenay

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Sane-et-Loire, Sassenay Autres Lieu Sassenay Adresse Sassenay Sane-et-Loire PLACE FERNAND THEULOT Eglise de Sassenay Ville Sassenay lieuville PLACE FERNAND THEULOT Eglise de Sassenay Sassenay Departement Sane-et-Loire

Sassenay Sassenay Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sassenay/

Concert de Gospel Sassenay 2022-12-17 was last modified: by Concert de Gospel Sassenay Sassenay 17 décembre 2022 Eglise de Sassenay PLACE FERNAND THEULOT Sassenay Sane-et-Loire Sane-et-Loire Sassenay

Sassenay Sane-et-Loire