Concert de Gospel « Free Feeling Gospel singers » – Bellême Noel Bellême, 26 décembre 2021, Bellême. Concert de Gospel « Free Feeling Gospel singers » – Bellême Noel Place de la République Eglise Saint Sauveur Bellême

2021-12-26 17:30:00 17:30:00 – 2021-12-26 Place de la République Eglise Saint Sauveur

Concert de gospel en l'église Saint Sauveur de Bellême avec le groupe Free Feeling Gospel Singers Pass sanitaire et masque en intérieur

