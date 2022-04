CONCERT DE GOSPEL ET JAZZ La Passerelle, 6 avril 2022, Fleury-les-Aubrais.

L’ensemble vocal Nobody Knows composé de 8 chanteurs dirigés par Guylène Charmetant et accompagnés par Nicolas Vicquenault au piano, vous emmène dans des univers variés : chants gospel, jazz, swing, pop, avec des arrangements propres au groupe. La joie de chanter ensemble est communicative et les concerts sont l’occasion, pour le public, de partager cette musique vivante et rythmée ou parfois plus veloutée et plus intimiste. Lien vers une vidéo du groupe : [https://youtu.be/1QndxHsajbo](https://youtu.be/1QndxHsajbo) Aussi prestigieux, le « Saran Jazz Big Band » créé il y a plus de 20 ans, composé d’une vingtaine de musiciens, propose un répertoire varié comprenant des standards de jazz, de belles ballades et des morceaux de style funk. C’est dans un esprit de convivialité et de bonne humeur que le « Saran Jazz Big Band » aime partager avec son public, sa grande joie d’interpréter les œuvres de son répertoire. Vous serez … conquis ! Pour ne pas manquer le véritable moment de bonheur que vous proposent ces merveilleux artistes, il ne reste qu’un CLIC et vous ferez partie des heureux spectateurs. C’est à vous ! Lien : [https://colibris.link/GvBSR](https://colibris.link/GvBSR)

Plus de 15 ans : 12 € Moins de 15 ans, étudiants, demandeurs d’emploi : 8 €

NOBODY KNOWS et SARAN JAZZ BIG BAND conjuguent leur immense talent pour vous offrir une soirée inoubliable.

La Passerelle 57 Boulevard de Lamballe, 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais Loiret



