Rendez-vous le 10 décembre 2022 a 20h30 en l’Eglise Saint Martin d’Ermenonville pour un concert Gospel avec Gospel N’Gift.

Venez chanter les plus grands classiques de Gospel comme Oh Happy Day, Sister Act, mais aussi les plus beaux chants de Noël.

Entrée libre et sans réservation.

