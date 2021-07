Orléans Temple d'Orléans Loiret, Orléans Concert de gospel de la chorale Kubama Temple d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Concert de gospel de la chorale Kubama Temple d’Orléans, 18 septembre 2021, Orléans. Concert de gospel de la chorale Kubama

Temple d’Orléans, le samedi 18 septembre à 18:00 Interprétation de chants gospels et d’animation dans plusieurs langues, notamment en français, anglais, linguala ou kikongo. Venez partager avec elle un moment de louange. Temple d’Orléans 2 place du Cloître Saint-Pierre-Empont 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Temple d'Orléans Adresse 2 place du Cloître Saint-Pierre-Empont 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Temple d'Orléans Orléans