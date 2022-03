CONCERT DE GOSPEL DANS L’ÉGLISE Guécélard, 24 avril 2022, Guécélard.

CONCERT DE GOSPEL DANS L’ÉGLISE Guécélard

2022-04-24 – 2022-04-24

Guécélard Sarthe Guécélard

Depuis plusieurs années, c’est dans l’Eglise Notre Dame de la Nativité à Guécélard, qu’un concert est donné.

Un Duo piano-voix accompagné par une chorale Gospel d’une vingtaine de chanteurs se produira le dimanche 24 avril à partir de 15h00 !

Ce duo piano/clavier-voix accompagné de sa chorale Gospel vous propose un moment de partage et de convivialité autour des grands chants traditionnels Gospel :

Glory Glory Halleluia

Amazing Grace

You raise me up

Oh happy day…

La voix chaleureuse et suave de la chanteuse et le jeu subtil du pianiste apportent une touche personnelle à ce concert festif et émouvant.

Les chanteurs de la chorale apporteront résonance et puissance vocale aux morceaux.

Tarification :

Gratuit moins de 18 ans

Tarif réduit (membre CFG, partenaires …) : 4 €

Tarif sur réservation : 8 €

Tarif sur place : 12 € (si disponible)

Concert de gospel + chant et piano

cfguecelard@gmail.com +33 6 84 13 45 12 http://www.guecelardenfetes.com/

Depuis plusieurs années, c’est dans l’Eglise Notre Dame de la Nativité à Guécélard, qu’un concert est donné.

Un Duo piano-voix accompagné par une chorale Gospel d’une vingtaine de chanteurs se produira le dimanche 24 avril à partir de 15h00 !

Ce duo piano/clavier-voix accompagné de sa chorale Gospel vous propose un moment de partage et de convivialité autour des grands chants traditionnels Gospel :

Glory Glory Halleluia

Amazing Grace

You raise me up

Oh happy day…

La voix chaleureuse et suave de la chanteuse et le jeu subtil du pianiste apportent une touche personnelle à ce concert festif et émouvant.

Les chanteurs de la chorale apporteront résonance et puissance vocale aux morceaux.

Tarification :

Gratuit moins de 18 ans

Tarif réduit (membre CFG, partenaires …) : 4 €

Tarif sur réservation : 8 €

Tarif sur place : 12 € (si disponible)

Guécélard

dernière mise à jour : 2022-03-22 par