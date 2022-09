Concert de gospel avec Calvin Brides Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-10-09 17:00:00 – 2022-10-09 19:00:00 Rosheim

Bas-Rhin Le nom de la chorale gospel « Jo’s Voice » dit tout, car il se traduit par « Voice of John ». La formation de la paroisse évangélique de Kehl a été fondée dans la paroisse évangélique Johannes de Kehl en 1996, mais fait également partie de l’≈ìuvre musicale de tout le quartier de l’église évangélique de Kehl. Le répertoire, étudié sous la direction de Jean Afeto, comprend des piêces traditionnelles et

principalement des gospels modernes. En plus de l’enthousiasme pour la musique gospel, Jo’s Voice veut toujours transmettre le contenu de l’évangile – parce que l’évangile signifie « bonne nouvelle ». Chorale gospel de la paroisse évangélique de Kehl, Jo’s Voice sera accompagné de Calvin Bridges, célébré comme une légende vivante du gospel et est l’un des chanteurs les plus innovants des temps modernes. Rosheim

