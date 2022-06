Concert de Gospel à Vicq-Sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh Catégorie d’évènement: Vicq-sur-Breuilh

Vicq-sur-Breuilh, 11 juin 2022

2022-06-11 – 2022-06-11

Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh À 20H À LA CHAPPELLE DES CHAUVEIX. Concert / 10 € – 5€ Vincent La Liberté revisite des chansons de gospel dans la Chapelle des Chauveix, organisé par les Saisons du Vieux Château. À 20H À LA CHAPPELLE DES CHAUVEIX. Concert / 10 € – 5€ Vicq-sur-Breuilh

