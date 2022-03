Concert de gospel – 26 mars, 20h30, Eglise de Castanet-Tolosan Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Concert de gospel – 26 mars, 20h30, Eglise de Castanet-Tolosan Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Castanet-Tolosan, 26 mars 2022, Castanet-Tolosan. Concert de gospel – 26 mars, 20h30, Eglise de Castanet-Tolosan

Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Castanet-Tolosan, le samedi 26 mars à 20:00

**Jimmy G. James & S.O.N.G**. —————————– ### vous donnent rendez-vous le 26 mars à l’Eglise de Castanet-Tolosan (20h30) Ouverture de la billeterie sur place à 19h45 (gratuit pour les moins de 12 ans) _Vous connaissez la chanson : nous appliquerons les mesures sanitaires en vigueur donc pensez à votre masque !_

• Préventes : 10€ https://www.helloasso.com/associations/association-song-soul-of-new-gospel/evenements/concert-song-26-03-2022?fbclid=IwAR3Z0LfZHVqIdKkJuVcQG0sq8aNVTR8O9-DfslUUr5Fo-SYWolTd5iJnwhQ • Sur place dès 19h45 : 12€ • Gratuit pour les -12 ans

Jimmy G. James & S.O.N.G. en concert à Castanet-Tolosan Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Castanet-Tolosan Rue Jean Pinaud, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:00:00 2022-03-26T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Castanet-Tolosan Adresse Rue Jean Pinaud, 31320 Castanet-Tolosan Ville Castanet-Tolosan lieuville Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Departement Haute-Garonne

Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castanet-tolosan/

Concert de gospel – 26 mars, 20h30, Eglise de Castanet-Tolosan Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Castanet-Tolosan 2022-03-26 was last modified: by Concert de gospel – 26 mars, 20h30, Eglise de Castanet-Tolosan Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Castanet-Tolosan Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Castanet-Tolosan 26 mars 2022 CASTANET-TOLOSAN Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan Haute-Garonne