Concert de gong et de bol tibétain Mairie Sainte-Geneviève-lès-Gasny, samedi 16 mars 2024.

Concert de gong et de bol tibétain Mairie Sainte-Geneviève-lès-Gasny Eure

Concert méditatif, intuitif et improvisé de musique vibratoire (gong, bol tibétain, bol de crsital, kochi, wave drum, tambour shamanique) amenant profonde relaxation et bien-être. Les fréquences et les vibrations de nos instruments permettent de calmer le mental et de vous apaiser.

La sonothérapie diminue le stress, l’anxiété, et permet de dissoudre les blocages émotionnels. Favorisant un sommeil de qualité, elle améliore les capacités cognitives et l’inspiration. Véritable nettoyage holistique, laisser son corps s’imprégner par la vibration d’un gong ou d’un bol, c’est permettre son réequilibrage énergétique.

Le concert dure 90 minutes, et se calque sur un cycle de sommeil. Il est conseillé d’assister au concert, allongé, et les yeux fermés. Prenez un matelas moelleux ou un tapis de yoga, une couverture bien chaude et un coussin.

Le nombre de personnes étant limité, nous vous demanderons de bien vouloir vous inscrire pour réserver votre place.

Droit d’entrée 15 euros en pré-vente en ligne

Sur place 20 euros

Lieu Mairie de Sainte-Geneviève-lès-Gasny (27)

Le concert débutera à 18h00

Durée du concert 1h30

Les concerts de gong sont contre-indiqués pour les femmes enceintes, les personnes epileptiques, portant un pacemaker ou souffrant de pathologies psychiatriques.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 18:00:00

fin : 2024-03-16

Mairie 8 Route de Vernon

Sainte-Geneviève-lès-Gasny 27620 Eure Normandie vedanart27@gmail.com

L’événement Concert de gong et de bol tibétain Sainte-Geneviève-lès-Gasny a été mis à jour le 2024-01-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération