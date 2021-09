Concert de Golden Parachute Bergerac, 25 septembre 2021, Bergerac.

Concert de Golden Parachute 2021-09-25 18:30:00 – 2021-09-25 Quai Salvette Port de Bergerac

Bergerac Dordogne

Dans un style Ragga Folk Pirate sur-vitaminé et humoristique, leur spectacle raconte les aventures de l’équipage d’un navire pirate partant en mer aussi déterminé qu’ivre mort, en quête d’une vie meilleure.

Un spectacle grotesque et touchant à la fois, ponctué par des voix lyriques et des flows ragga sur de la musique folk et cuivrée, Golden Parachute est un groupe de scène qui fait le show à chaque concert, et ne s’arrêtera pas de si tôt !

Dans un style Ragga Folk Pirate sur-vitaminé et humoristique, leur spectacle raconte les aventures de l’équipage d’un navire pirate partant en mer aussi déterminé qu’ivre mort, en quête d’une vie meilleure.

Un spectacle grotesque et touchant à la fois, ponctué par des voix lyriques et des flows ragga sur de la musique folk et cuivrée, Golden Parachute est un groupe de scène qui fait le show à chaque concert, et ne s’arrêtera pas de si tôt !

+33 5 53 74 66 66

Dans un style Ragga Folk Pirate sur-vitaminé et humoristique, leur spectacle raconte les aventures de l’équipage d’un navire pirate partant en mer aussi déterminé qu’ivre mort, en quête d’une vie meilleure.

Un spectacle grotesque et touchant à la fois, ponctué par des voix lyriques et des flows ragga sur de la musique folk et cuivrée, Golden Parachute est un groupe de scène qui fait le show à chaque concert, et ne s’arrêtera pas de si tôt !

©pixabay

dernière mise à jour : 2021-09-06 par