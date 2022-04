Concert de Gold Aren, 25 juin 2022, Aren.

Concert de Gold Aren

2022-06-25 20:30:00 – 2022-06-25 00:00:00

Aren Pyrénées-Atlantiques Aren

EUR 20 20 Le mythique groupe des années 80 Gold jouera son “Dernier tour” à Aren. Plus près des étoiles, Capitaine abandonné et d’autres tubes seront joués sur scène.

Première partie assurée par le groupe SINK

Bal à l’issu du concert avec l’orchestre Katxi

Billetterie : Leclerc culturel, auchan, cultura et en ligne sur ticketmaster.

