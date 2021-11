Cusance Cusance Cusance, Doubs Concert de « Gogo Jazz Band Again » au restaurant La Source Bleue Cusance Cusance Catégories d’évènement: Cusance

Doubs

Concert de « Gogo Jazz Band Again » au restaurant La Source Bleue Cusance, 27 novembre 2021, Cusance. Concert de « Gogo Jazz Band Again » au restaurant La Source Bleue Restaurant La Source Bleue 15 Route du Val Cusance

2021-11-27 – 2021-11-27 Restaurant La Source Bleue 15 Route du Val

Cusance Doubs Cusance Concert de « Gogo Jazz Band Again » au restaurant La Source Bleue.

Le samedi 27 novembre dès 19h30.

Menu Unique Spécial à 37€ : Œuf parfait, crème de chorizo et tomates confites / Truite aux morille et son accompagnement / Fromage et Dessert.

Réservation au 03 81 84 12 82 places limitées. +33 3 81 84 12 82 Concert de « Gogo Jazz Band Again » au restaurant La Source Bleue.

Le samedi 27 novembre dès 19h30.

Menu Unique Spécial à 37€ : Œuf parfait, crème de chorizo et tomates confites / Truite aux morille et son accompagnement / Fromage et Dessert.

Réservation au 03 81 84 12 82 places limitées. Restaurant La Source Bleue 15 Route du Val Cusance

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Cusance, Doubs Autres Lieu Cusance Adresse Restaurant La Source Bleue 15 Route du Val Ville Cusance lieuville Restaurant La Source Bleue 15 Route du Val Cusance