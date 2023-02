CONCERT DE GNAWA DIFFUSION CENTRE CULTUREL TISOT, 11 mars 2023, LA SEYNE SUR MER.

VILLE DE LA SEYNE SUR MER LICENCE 3 : 1114412 LE CENTRE CULTUREL TISOT VOUS PROPOSE : GNAWA DIFFUSION en concert – Le SAMEDI 11 MARS 2023 à 21H00 – Genre : Musique du Monde Fondé en 1992 par un groupe de copains, Gnawa Diffusion est profondément engagé dans le combat pour la paix, la liberté d’expression et le dialogue, fondateur et chanteur du groupe Amazigh Kateb est l’un des porte-voix d’une génération qui traverse allègrement les frontières entre musiques berbères, kabyles, gnawis, le rock, le rap, le raï, le reggae et le jazz. Leader charismatique, il n’est autre que le fils du grand écrivain Algérien Kateb Yacine (dont il reprend quelques textes pendant sa carrière solo). Ouverture des portes à partir de 19H30 Infos billetterie : Tarif : 15 euros ( HORS FRAIS DE BILLETTERIE ) Concert : Debout Places disponibles sur les reseaux France billet (FNAC, CARREFOUR…..) Ticketnet AUCHAN, LECLERC…. WEEZEVENT via notre page facebook : Centre Culturel Tisot ou directement sur place notamment pour le tarif réduit. -buvette et petite restauration sur place -distributeur d’espèces à proximité ( la poste place st Jean, Auchan ) – paiement par CB possible pour les billets -Parking surveillé -ligne de bus a proximité 08 et 81 (voir horaire réseau Mistral) Contact : Centre Culturel Tisot, avenue Jean Bartolini, 83500 La Seyne Sur Mer Tel : 04 .94.06.94.77 facebook : Centre Culturel Tisot Instagram: lequipedetisot

