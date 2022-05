Concert de Gli Incogniti – Le Festival de Saintes Abbaye-aux-Dames – abbatiale Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Abbaye-aux-Dames – abbatiale, le lundi 18 juillet à 13:00

« Concertos pour le prince » Bach Gli Incogniti Violon et direction Amandine Beyer

De 15 à 30 € selon placements

C’est dans la ville de Köthen que se créa un orchestre de virtuoses pour lequel le Kapellmeister J.S. Bach composa ses pages instrumentales les plus célèbres, notamment deux Concertos Brandebourgeois. Abbaye-aux-Dames – abbatiale Place de l’Abbaye 17100 Saintes Saintes Charente-Maritime

2022-07-18T13:00:00 2022-07-18T14:00:00

