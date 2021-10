CONCERT DE GILLES APAP Montpeyroux, 23 octobre 2021, Montpeyroux.

Concert évenement dans le cadre du 10ème anniversaire de l’Ecole de musique intercommunale avec Gilles Apap

Le samedi 23 octobre à 18h, Eglise du Barry à Montpeyroux

Artiste parcourant le monde, Gilles Apap est un passeur de notes et d’émotions. Gilles Apap est connu pour sa virtuosité, son approche unique de la musique et son habileté à apporter de la joie dans chaque salle de concert où il se produit. « Le vrai violoniste du XXIe siècle » selon Yehudi Menuhin. Il offre des performances distinctives du répertoire classique standard, combiné à des genres tels que le jazz et le folk du monde entier ; le résultat est une programmation unique fusionnant les limites entre les styles musicaux.

Myriam Lafargue est une accordéoniste originaire du sud-ouest de la France. Depuis l’âge de 8 ans, elle découvre l’accordéon chromatique et se perfectionne avec Jacques Mornet. Sa virtuosité et son talent lui ont permis d’obtenir un grand nombre de trophées et de récompenses nationales et internationales qui l’ont conduite à travers l’Europe, les États-Unis et le Japon, à la rencontre des plus grands musiciens.

+33 4 67 67 87 68

