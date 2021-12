Concert de Gilbraltar La Boîte à Musiques, 22 janvier 2022, Wattrelos.

La Boîte à Musiques, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

GIBRALTAR + GUEST (F /Chanson / Reggae / Balkan) CONCERT POUR LA SORTIE DU NOUVEL EP SAMEDI 22 janvier 2022 – 20 :30 Gibraltar ! Un rocher entre l’Afrique et l’Europe ? Entre l’Atlantique et la Méditerranée ?… Ou peut-être le nom d’une boutique, un peu miteuse, un peu magique. Un bazar au milieu des courées roubaisiennes. Devant la porte, six lascars, dégaines du coin, du vécu plein les sourires. Si vous avez de la chance, l’un d’eux aura sorti la trompette, l’accordéon ou la guitare. Juste comme ça, sans trop de manières, sur le trottoir. Poussez la porte ! Vous sentirez les odeurs du Châabi, du Reggae, des Balkans… Au mur, une photo du rocher, au-dessus des caisses de vinyles. Prenez le temps de fouiner : un vieux Renaud, Djamel Allam ou Bob Marley… De ces trésors qu’on déterre des vide-greniers. Faites la causette à Samir, le taulier. Soyez vous-même, et le bonhomme se fera un plaisir de vous chanter ses histoires : la Kabylie, l’Orient ou la rue d’à côté… Gibraltar vous balade dans sa boutique, vous fait voyager en musique, dans les dédales de son bazar. Poussez la porte et vous verrez ! Boite à Musiques – Wattrelos Infos / Résa : 03.20.75.85.86 – Office de tourisme de Wattrelos Tarifs : 9/6 €

9€ – 6€ pour les étudiants et demandeurs d’emploi (sur justificatif)

à la Boîte à Musiques

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos



2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T22:00:00