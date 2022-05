Concert de GiedRé – Festival Ouvre La Voix Créon Créon Catégories d’évènement: Créon

Gironde

Concert de GiedRé – Festival Ouvre La Voix Créon, 3 septembre 2022, Créon. Concert de GiedRé – Festival Ouvre La Voix Espace Culturel Les Arcades 3 Rue Montesquieu Créon

2022-09-03 20:30:00 – 2022-09-03 Espace Culturel Les Arcades 3 Rue Montesquieu

Créon Gironde Créon 22.99 22.99 EUR La Rock School Barbey, dans le cadre du Festival Ouvre La Voix, présente GiedRé. Chanteuse et humouriste, elle aborde les vrais sujets (la mort, la souffrance, la maladie, l’écologie, le féminisme…) avec une délicatesse rigolarde, une potacherie de dentellière et un refus de tout compromis. La Rock School Barbey, dans le cadre du Festival Ouvre La Voix, présente GiedRé. Chanteuse et humouriste, elle aborde les vrais sujets (la mort, la souffrance, la maladie, l’écologie, le féminisme…) avec une délicatesse rigolarde, une potacherie de dentellière et un refus de tout compromis. +33 5 56 33 66 00 La Rock School Barbey, dans le cadre du Festival Ouvre La Voix, présente GiedRé. Chanteuse et humouriste, elle aborde les vrais sujets (la mort, la souffrance, la maladie, l’écologie, le féminisme…) avec une délicatesse rigolarde, une potacherie de dentellière et un refus de tout compromis. Festival Ouvre La Voix

Espace Culturel Les Arcades 3 Rue Montesquieu Créon

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Créon, Gironde Autres Lieu Créon Adresse Espace Culturel Les Arcades 3 Rue Montesquieu Ville Créon lieuville Espace Culturel Les Arcades 3 Rue Montesquieu Créon Departement Gironde

Créon Créon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/creon/

Concert de GiedRé – Festival Ouvre La Voix Créon 2022-09-03 was last modified: by Concert de GiedRé – Festival Ouvre La Voix Créon Créon 3 septembre 2022 Créon Gironde

Créon Gironde