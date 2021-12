Concert de Ghalia Volt La Boîte à Musiques, 21 janvier 2022, Wattrelos.

Concert de Ghalia Volt

La Boîte à Musiques, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:30

Ghalia Volt en concert Live à la Boite A Musiques de Wattrelos le vendredi 21 janvier 2022. Ghalia Volt revient de la Nouvelle-Orléans avec un nouvel album « Mississippi Blend », entré dès sa sortie dans la troisième position du Billboard Blues Charts trois fois au cours de plusieurs mois. Si vous n’avez pas encore eu la chance de voir Ghalia Volt en concert, c’est le moment !!!!! Elle vous jouera tous ses « Mississippi Blend » hits, profondément influencée par le Delta et le Hill Country Blues. Elle crée une fusion innovante qui établit un équilibre entre le Blues traditionnel et progressif. Non seulement elle vous accompagnera à travers les récits captivants de ses compositions et paroles originales, mais elle vous séduira par sa voix électrisante et son travail de guitare slide. Tarifs : 9€/ 6€ – Billetterie prochainement disponible à l’Office de Tourisme de Wattrelos Infos / Resas : Wattrelos Tourisme au 03.20.75.85.86

9€ – 6€ pour les étudiants et demandeurs d’emploi (sur justificatif)

à la Boîte à Musiques

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos Crétinier Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:30:00 2022-01-21T22:00:00