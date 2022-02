Concert de Gérard Jaffrès Plouvien Plouvien Catégories d’évènement: Finistère

Concert de Gérard Jaffrès Salle culturelle La Forge Rue de la Libération Plouvien

2022-02-19

Plouvien Finistère Plouvien L’auteur-compositeur-interprète et musicien breton, Gérard Jaffrès est de retour dans son Léon. Résidant en Belgique, une partie de l’année, le chanteur saint-politain aime revenir dans sa maison de Kelou Mad.

+33 2 98 04 50 06

Salle culturelle La Forge Rue de la Libération Plouvien

