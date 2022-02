Concert de GEORGIO + 1ère partie : Jyeuhair Alençon, 29 avril 2022, Alençon.

Concert de GEORGIO + 1ère partie : Jyeuhair Alençon

2022-04-29 – 2022-04-29

Alençon Orne

GEORGIO

2 ans se sont écoulés depuis l’album XX5, 3e album du jeune MC du 18e arrondissement de Paris. 2 ans que l’un des plus talentueux conteur d’émotions de sa génération a pris pour écrire à son rythme, prendre un maximum de plaisir et s’aligner sur ses envies les plus profondes. « Sacré » s’est ainsi étoffé peu à peu, ciselé par GEORGIO dans ses mots, et à chaque étape de sa création. Fort d’une production impeccable, ce 4e opus touche à l’équilibre parfait.

GEORGIO s’affranchit plus que jamais des standards habituels du rap pour créer une matière unique. En affichant ses multiples influences et sa singularité, GEORGIO pourrait craindre de brouiller les pistes. Mais à l’inverse, il reste persuadé que quand on laisse parler son cœur comme il le fait, on ne peut qu’être entendu. Le rappeur nous touche à tous les coups, révisant nos parti-pris et nous interrogeant sur la vie qui nous broie avant de nous offrir une vraie note d’espoir en guise de conclusion.

JYEUHAIR

Tête bien faite et tête bien pleine, c’est peu de dire que JYEUHAIR possède les deux et sait en faire une force. Productions et textes soignés, clips très personnels, goût prononcé pour l’expérimentation, l’artiste de 23 ans insuffle à sa musique sa sensibilité en la nourrissant de toutes les influences de son monde intérieur.

Affirmant faire du hip-hop, l’artiste avoue aimer par-dessus tout l’expérimentation et partir dans tous les sens musicalement. Car le touche à tout écrit ses textes, compose ses productions, ses pochettes d’albums, ses clips, danse, chante et rappe !

Tempérament calme et réservé au quotidien, JYEUHAIR explose sur scène et laisse libre cours à l’énergie qui l’habite. Une nouvelle corde à son arc, vite remarquée par les salles et producteurs de la région (il est sélectionné aux iNOUïS du Printemps de Bourges 2020 et gagne le Buzz Booster régional), qui lui confie les premières parties de Disiz, Guizmo ou Colombine.

GEORGIO

Alençon

