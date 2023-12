Concert de Georges Beriachvli(piano) Catégorie d’Évènement: ile de france Concert de Georges Beriachvli(piano), 26 décembre 2023, . Le dimanche 14 janvier 2024

de 15h00 à 16h15

Le dimanche 07 janvier 2024

de 15h00 à 16h15

Le mercredi 03 janvier 2024

de 18h30 à 19h45

Le vendredi 29 décembre 2023

de 18h30 à 19h45

Le mardi 26 décembre 2023

de 18h30 à 19h45

.Tout public. payant

Concert du piano classique avec des commentaires de l’interprète dans un très joli petit théâtre au cœur de Paris Programme: Weber – Invitation à la danse op.65 Beethoven – Sonate N°27 op.90 Schubert – Adagio en sol majeur (1815, 2nde version) Field – deux Nocturnes Chopin – deux Nocturnes (N°19 & 20) Mendelssohn – Fantaisie en fa# mineur op.28 Théâtre de l’Ile Saint Louis Paul Rey

39 quai d’Anjou 75004 Paris Contact : contact@theatre-ilesaintlouis.com https://www.theatre-ilesaintlouis.com/

Zholt Boros Détails Catégorie d’Évènement: ile de france Autres Departement Paris Lieu Ville latitude longitude 48.856578,2.351828

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//