Concert de Gautier Capusson Frazé Frazé Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Frazé

Concert de Gautier Capusson Frazé, 10 juillet 2022, Frazé. Concert de Gautier Capusson Frazé

2022-07-10 – 2022-07-10

Frazé Eure-et-Loir Frazé Venez au écouter le concert de Gautier Capuçon, violoncelliste de renommée internationale, en tournée pour une nouvelle édition du festival itinérant “Un été en France”. mairie.fraze@wanadoo.fr +33 2 37 29 50 52 Anoush-Abrar

Frazé

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Frazé Autres Lieu Frazé Adresse Ville Frazé lieuville Frazé Departement Eure-et-Loir

Frazé Frazé Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fraze/

Concert de Gautier Capusson Frazé 2022-07-10 was last modified: by Concert de Gautier Capusson Frazé Frazé 10 juillet 2022 Eure-et-Loir Frazé

Frazé Eure-et-Loir