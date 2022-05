Concert de Gautier Capuçon

Concert de Gautier Capuçon, 19 juillet 2022, . Concert de Gautier Capuçon

2022-07-19 – 2022-07-19 Gautier Capuçon, violoncelliste de renommée internationale, repart en tournée pour une nouvelle édition du festival itinérant Un été en France. À cette occasion, la tournée 2022 accueillera de jeunes musiciens et danseurs qui se produiront en première partie.

Réservation obligatoire. Gautier Capuçon, violoncelliste de renommée internationale, repart en tournée pour une nouvelle édition du festival itinérant Un été en France. À cette occasion, la tournée 2022 accueillera de jeunes musiciens et danseurs qui se produiront en première partie.

Réservation obligatoire. +33 5 59 29 83 92 Gautier Capuçon, violoncelliste de renommée internationale, repart en tournée pour une nouvelle édition du festival itinérant Un été en France. À cette occasion, la tournée 2022 accueillera de jeunes musiciens et danseurs qui se produiront en première partie.

Réservation obligatoire. Concert – Gautier Capuçon dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville