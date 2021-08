Concert de Gatica Argenton-sur-Creuse, 23 octobre 2021, Argenton-sur-Creuse.

Concert de Gatica 2021-10-23 20:30:00 – 2021-10-23 23:00:00

Argenton-sur-Creuse Indre

Perchée. Quelque part entre le Pacifique et la Cordillère, Gatica est à l’image du Chili, sa terre natale. Capable en un tour de chant de passer du feu des volcans à la glace des sommets.

En français ou en espagnol, son chant vibre au fil de ses humeurs latines : c’est une invitation à se retrouver loin du tumulte mais au plus près de nos émotions, en un lieu indéfinissable, où les secrets se dévoilent et s’oublient aussitôt. L’on y croisera des reines, des fous, des anges, des loups garous, des volcans, des forêts, des mers à perte de vue.

Accompagnée de ses deux musiciennes, GATICA chante l’émancipation dans un territoire sonore fertile, en écho à la terre des origines.

Concert – “Gatica” musique du monde.

